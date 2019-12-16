حكومة الوفاق الليبية تنفي إجلاء شخصيات دبلوماسية إلى تونس

نفت وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء الأحد، ما تم تداوله بخصوص إجلاء شخصيات ليبية معروفة وبعثات دبلوماسية عبر البحر إلى تونس.

وأفادت في بيان صادر عن السفارة الليبية بتونس نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “الخبر الذي تم نشره بعدة مواقع إخبارية تونسية تحت عنوان إجلاء شخصيات ليبية معروفة وبعثات دبلوماسية عبر البحر إلى تونس غير صحيح”.

وأضافت: “إذ تنفي السفارة ذلك فإنها تؤكد لكل وسائل الإعلام التونسية والأجنبية العاملة بتونس أن هذا الخبر غير صحيح ولا أساس له من الصحة”.

ودعت “وسائل الإعلام التونسية والأجنبية العاملة بتونس إلى تحري المصداقية في نقل الخبر والتواصل مع السفارة الليبية بتونس ومكتبها الإعلامي للتأكد من صحة الأخبار التي يتم تناقلها دون مصدر والهدف منها بث أخبار كاذبة ومضللة عن حقيقة الوضع في ليبيا”.

وكانت صحيفة تونسية قد ذكرت أن البعثات الدبلوماسية الموجودة بالعاصمة الليبية، طرابلس، وبعض الشخصيات الليبية سيتم إجلاؤها عبر البحر انطلاقا من المنتجع السياحي بجزيرة النخيل الليبية باتجاه تونس، وذلك عقب تصاعد الاشتباكات وإعلان القائد العام لـ”الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر عن انطلاق “ساعة الصفر” لتحرير طرابلس من “المليشيات المسلحة”.

المصدر: RT + “فيسبوك”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية