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حكومة الوفاق الليبية تنفي إجلاء شخصيات دبلوماسية إلى تونس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

نفت وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء الأحد، ما تم تداوله بخصوص إجلاء شخصيات ليبية معروفة وبعثات دبلوماسية عبر البحر إلى تونس.

وأفادت في بيان صادر عن السفارة الليبية بتونس نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “الخبر الذي تم نشره بعدة مواقع إخبارية تونسية تحت عنوان إجلاء شخصيات ليبية معروفة وبعثات دبلوماسية عبر البحر إلى تونس غير صحيح”.

وأضافت: “إذ تنفي السفارة ذلك فإنها تؤكد لكل وسائل الإعلام التونسية والأجنبية العاملة بتونس أن هذا الخبر غير صحيح ولا أساس له من الصحة”.

ودعت “وسائل الإعلام التونسية والأجنبية العاملة بتونس إلى تحري المصداقية في نقل الخبر والتواصل مع السفارة الليبية بتونس ومكتبها الإعلامي للتأكد من صحة الأخبار التي يتم تناقلها دون مصدر والهدف منها بث أخبار كاذبة ومضللة عن حقيقة الوضع في ليبيا”.

وكانت صحيفة تونسية قد ذكرت أن البعثات الدبلوماسية الموجودة بالعاصمة الليبية، طرابلس، وبعض الشخصيات الليبية سيتم إجلاؤها عبر البحر انطلاقا من المنتجع السياحي بجزيرة النخيل الليبية باتجاه تونس، وذلك عقب تصاعد الاشتباكات وإعلان القائد العام لـ”الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر عن انطلاق “ساعة الصفر” لتحرير طرابلس من “المليشيات المسلحة”.

المصدر: RT + “فيسبوك”

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليقات

  • ﻻاحد يثق فى اعلام الخوان فسوابقهم فى الكذب والتضليل متعددة والغدر والخيانة فى دمائهم ودائما ما تكون الحقيقة عكس ما يقولون ففى تونس مثلا يدعى عبدالفتاح موزه نائب حزب النهبة التونسى بان حزبهم ورئيسه راشى الفنكوشى تخلوا عن فكر الاخوان هل يصدق احد هذا الكلام

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  • اذا كان اسمهم غلط اى وفاق لحكومة لا يوجد بها اى وفاق مجرد امعة يبيع ليبيا بباكو شيكولاته ويتحدث عن انه يحارب حكم الفرد مع كذاب وفعل مالم يفعله القذافى باع ليبيا للاحتلال بينما القذافى حررها من الاحتلال والقذافى حافظ على سلامة العاصة ولم يعرضها للدمار اما الحمار الخائن فيعرضها للدمار ظنا انه سيحتفظ بالكرسى وهو واهم لان قبره تم حفره ولم يبقى سوى دفنه سرا مثل مرسى

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