“بلدي سرت” يبحث ملف التعويضات المالية

ناقش المجلس البلدي سرت ملف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المتضررة والمدمرة جراء الحرب على داعش، إلى جانب ملفات خدمية أخرى تمس حياة المواطنين.

وتطرق أعضاء المجلس في اجتماع عُقد أمس الأحد إلى المذكرات التي سبق وأن قُدِّمت للمجلس الرئاسي بشأن صيانة عدد من مدارس المدينة وصيانة مكتب الشهداء والمفقودين والجرحى، إضافة إلى ملف الباحثين عن عمل.

كما استُعرِضَت خلال الاجتماع مذكرة مركز القياسات الإشعاعية والتدريب بشأن تنفيذ مشروع قياس الإشعاع المحالة من مدير مكتب التخطيط بسرت واستعراض مذكرة إدارة مطار سرت الدولي.

وذكرت بلدية سرت في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المجلس البلدي سيعقد اجتماعاً آخر لاستكمال نقاشاته اليوم الاثنين.

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