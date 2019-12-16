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مشيداً بإعلان مصراتة للنفير .. القماطي: حلفاء حفتر تخلو عنه والأيام القادمة حاسمة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال جمعة القماطي، المبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي، إن مدينة مصراتة التي وصفها بـ” الصمود” تعلن النفير العام وترسل مزيدًا من القوة العسكرية لحسم ما اعتبرها معركة الدفاع عن طرابلس.

القماطي أضاف ، في تغريدة له، أمس الأحد، أن مصراتة ملتحمة مع بقية قوات حكومة الوفاق، من كل المناطق، متابعا الأيام القادمة حاسمة بإذن الله، خاصة أن “حفتر” يتخبط عسكريًا وسياسيًا، مع مراجعة بعض داعميه لحساباتهم، وتوقعات بأن يتخلوا عنه في مؤتمر برلين .

وكان القائد العام لقوات الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أعلن الخميس، انطلاق ساعة الصفر لتحرير طرابلس، مشيرًا إلى أن ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ الصبر منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرًا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح قد حانت.

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  • مثل اى اخوانى غبى يعيش فى اوهام عكس الحقيقة فمن الذى تخلى عنه الجميع الخوان الذين باعوا الاوطان للمختل اردوغان طمعا ان يحميهم وهو يغرق فى الداخل والخارج ولا يملك سوى الجعجعة الفارغة بينما الجيش الوطنى يتقدم للامام ويسيطر على الجو والبحر لدرجة تدمير اى امدادات خارجية للمليشيات والجيش الوطنى يستقوى بالشعب الليبى الرافض لاى احتلال خارجى ومن حقه ان يستعين باشقائه العرب طبقا لاتفاقية الدفاع العربى المشترك بعد تهديدات اردوغان حتى لو كانت كلام فارغ ولكن قريبا جدا سترى جيش جرار من خير اجناد الارض يحرر ليبيا من الخوان لاقامة منطقة امنه من امساعد الى راس جدير لحماية الامن القومى المصرى انتهى الدرس ياغبى اى هجوم كاسح لمليشيات مكسحة مكشوفة جوا وبحرا ومحاصرة بحر وهالكة لا محالة مع قدوم الاعصار من الشرق للقضاء على قوى الشر

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  • المتغطى باردوغان عريان فهو مثل تاجر مخدرات يبيع اوهام تجعلك تعيش فى كوكب ثانى وتجعل اى قماطى مسطول ؤتصور ان بستطيع ان يسبح من طرابلس الى روما والنتيجة الغرق كما فعل مع الخوان فى حلب وادلب فى خان شيخون وفى مصر والسودان لم ينقذ البشير الذى اهداه جزيرة سواكن فى البحر الاحمر والان فى السجن ثم للاصلاحية وراينا ارسال اردوغان وزير خارجيته لحضور فرح السودان باسقاط زميله فى الارهاب

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  • التافهون ما أكثرهم في هذه الايام وعلى رأسهم أنت ايها المجرم العميل والإنجليز مازالوا في انتظارك لتستمر في ممارسة العمالة آلتي تسري في شرايينك ….. هل تعلم أن كل الليبيين يكرهونك انت وشلتك من العملاء ووكلاء الغرب والأتراك واليهود …… اللعنة عليكم جميعا

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  • بعد نفير الحمير المكسحة سيتم ضبطهم واحضارهم نفر نفر وان كان القماطى بعيد فى الخارج جبان لو عنده ذرة رجولة ياتى الى طرابلس وينفر لكى نلقى القماطى فى القمامة فاكرين لما مرشد الاخوان اعلن النفير وتم القبض عليه فارا فى ملابس نسوان جبان وهو الا فى الليمان اتفووووه عليكم اغبياء

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