إصابة “باشاغا” إثر تعرض موكبه لإطلاق نار في مصراتة

مصراتة-العنوان

قال آمر التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، عميد خالد المحجوب، إن المعلومات الاستخباراتية لوحدات الجيش أكدت تعرض وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، إثر تعرض موكبه لوابل من الرصاص، في محاولة لاغتياله داخل مصراتة.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، إصابة باشاغا بعد تعرض موكبه للرماية بالرصاص الحي.

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وأعلن المجلسين البلدي والعسكرية بمدينة مصراتة، عن حالة النفير في المدينة، ووضع كل ثقلها وإمكانياتها تحت تصرف الدولة من أجل ما أسموه بـ”معركة الحسم لاستئصال الطغيان والاستبداد ونصرة إرادة الشعب، وفق البيان.