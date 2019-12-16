ردا على السيسي.. الرئاسي: نتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الاثنين، عن استغرابه الشديد من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول ما وصفه بـ “غياب الإدارة الحرة للحكومة ووقوعها أسيرة للتشكيلات المسلحة والإرهابية”.

وقال المجلس في بيان أصدره، إن حكومة الوفاق تؤكد على شرعيتها ومشروعيتها في أداء عملها واستقلالية قراراتها وبسط سلطاتها على كافة المؤسسات، لافتا إلى أن حكومة الوفاق تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي.

ودعا المجلس، السلطات المصرية لمراجعة موقفها من الأزمة الليبية ولعب دور إيجابي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

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