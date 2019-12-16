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الرئاسي يعرب عن استغرابه من تصريحات السيسي بشأن سيطرة الميليشيات على حكومته

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق عن استغرابه الشديد من تصريحات الرئيس المصري حول ما وصفه “بغياب الإدارة الحرة للحكومة ووقوعها أسيرة للتشكيلات المسلحة والإرهابية والتلويح بقدرته على التدخل المباشر في ليبيا”.

الرئاسي أكد في بيان له صدر اليوم الإثنين على شرعية حكومة الوفاق على ومشروعيتها في أداء عملها واستقلالية قراراتها وبسط سلطتها على كافة المؤسسات.

وذكّر الجميع بالملحمة الوطنية التي قادتها حكومة الوفاق في عملية “البنيان المرصوص” ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت والقضاء عليه في زمن قياسي.

وجاء في نص االبيان” إن حكومة الوفاق إذ تفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي فإنها لا تقبل بأي تهديد يصل السيادة الوطنية الليبية وإننا نأمل أن يكون لمصر دور جوهري يحظى بثقة الجميع في إطار دعم الاستقرار والسلم الأهلي في ليبيا بدلاً من دعم تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية المعترف بها دولياً يقودها مجرم حرب قامت بالاعتداء على العاصمة طرابلس رمز وحدة ليبيا واستقرارها”.

كما دعا السلطات المصرية مراجعة موقفها من الأزمة الليبية ولعب دور إيجابي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين و يسعى لتطويرها واستمرارها.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد القتاح السيسي قد قال بأن حكومة الوفاق بطرابلس فشلت لأنها أسيرة مليشيات مسلحة وإرهابية بدل أن يكون لها جيش وطني يحميها ، مؤكداً على أن هذا  مايجب أن يقال بمنتهى الصراحة .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • من حق مصر حماية لامنها القومى التدخل المباشر فى ليبيا لمحاربة تنظبم الاخوان الارهابى كما يتدخل اردوغان فى سوريا لمحاربة الاكراد التى يصنفها منظمة ارهابية مع الفارق ان مصر تدخل لدعم الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب وبموافقة الحكومة الشرعية التى نالت ثقة نواب الشعب وبانسحاب اربع اعضاء من المجلس الرئاسى فقد التوافق المطلوب فى اتفاق الصخيرات ومع فشل حكومة الوفاق لنيل ثقة مجلس النواب اصبحت حكومة الفنكوش وبناء عليه تعود الشرعية للحكومة المؤقتة المدعومة من ااشعب الليبى والتحالف العربى لمحاربة الارهاب وسوف يتم تحرير العاصمة لتنتقل الحكومة المؤقتة الى طرابلس والسراج وعصابته الى السجون انتهى الدرس يا اغبياء

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  • الجيش المصرى من اقوى الجيوش فى المنطقة ولكنه لا يستخدم قوته فى الاعتداء على احد ولكن من بفكر فى ان يختبر قوة الجيش المصرى عليه ان يجرب فلو وجد الف جندى تركى سيقابلهم مليون جندى مصرى والاف الدبابات ومئات الطائرات وقوة بحرية هائلة اتمنى من الرئيس السبسى ان بجرى مناورة مع الجيش الليبى فى بنغازى ليرى الخوان بانفسهم فيكفى ان عدد المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية هذا العام فقط فى مصر مائة الف اى اكثر من كل القوات المتحاربة فى ليبيا فالخير كثير اشارة من المشير ترى جيش كبير يسد عين الشمس يتحرك من قاعدة قريبة من الحدود الليبية

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