الرئاسي يعرب عن استغرابه من تصريحات السيسي بشأن سيطرة الميليشيات على حكومته

ليبيا – أعرب المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق عن استغرابه الشديد من تصريحات الرئيس المصري حول ما وصفه “بغياب الإدارة الحرة للحكومة ووقوعها أسيرة للتشكيلات المسلحة والإرهابية والتلويح بقدرته على التدخل المباشر في ليبيا”.

الرئاسي أكد في بيان له صدر اليوم الإثنين على شرعية حكومة الوفاق على ومشروعيتها في أداء عملها واستقلالية قراراتها وبسط سلطتها على كافة المؤسسات.

وذكّر الجميع بالملحمة الوطنية التي قادتها حكومة الوفاق في عملية “البنيان المرصوص” ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت والقضاء عليه في زمن قياسي.

وجاء في نص االبيان” إن حكومة الوفاق إذ تفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي فإنها لا تقبل بأي تهديد يصل السيادة الوطنية الليبية وإننا نأمل أن يكون لمصر دور جوهري يحظى بثقة الجميع في إطار دعم الاستقرار والسلم الأهلي في ليبيا بدلاً من دعم تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية المعترف بها دولياً يقودها مجرم حرب قامت بالاعتداء على العاصمة طرابلس رمز وحدة ليبيا واستقرارها”.

كما دعا السلطات المصرية مراجعة موقفها من الأزمة الليبية ولعب دور إيجابي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين و يسعى لتطويرها واستمرارها.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد القتاح السيسي قد قال بأن حكومة الوفاق بطرابلس فشلت لأنها أسيرة مليشيات مسلحة وإرهابية بدل أن يكون لها جيش وطني يحميها ، مؤكداً على أن هذا مايجب أن يقال بمنتهى الصراحة .

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