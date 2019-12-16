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الجيش يدفع بتعزيزات جديدة لحسم معركة تحرير طرابلس

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أرسلت القيادة العامة للجيش الوطني تعزيزات عسكرية إضافية للحاق بقوات الجيش في محاور طرابلس لحسم معركة تحرير العاصمة.

وقالت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة الليبية، اليوم الإثنين، إن الكتيبة (302) صاعقة تحركت بكامل عتادها إلى المكان المعلوم، وذلك للحاق ببقية الوحدات العسكرية في طرابلس.  وأظهر تسجيل فيديو تحرك الكتيبة في رتل كبير مدجج بالسيارات المسلحة من بنغازي صوب العاصمة طرابلس.

والخميس الماضي، أعلن القائد العام للجيش الوطني إطلاق “المعركة الحاسمة” لتحرير العاصمة من قبضة المجموعات المسلحة.

وقال المشير خليفة حفتر، في كلمة تلفزيونية: “اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة لتكسروا قيدوها وتفكوا أسرها”.

وبعد أيام فقط من إعلان المعركة الحاسمة، حقق الجيش الوطني، تقدما في عدة محاور جنوب وشرق العاصمة طرابلس.

 

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  • رب ضارة نافعة فبعد سقوط القناع عن ااخوان وبيعهم للاوطان اصبحوا فى عزلة دولية واقليمية ولم يعد اة بيان اممى او اوربى يذكر اسم حكومة الوفاق المنحلة بل عن اطراف متنازعة من ينتصر هو الشرعى وبالطبع الجيش الوطنى هو المنتصر دائما

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