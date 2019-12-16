الفاضلي: لو كان الشيطان قاضيا في قضية أبو سليم، لجرّم فاعلها

أخبار ليبيا24

عبّر عضو هيئة تدريس كلية التربية طرابلس والكاتب السياسي الليبي، الدكتور فتحي الفاضلي، عن رفضه لحكم الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس في قضية سجن أبوسليم، بإسقاط التهمة عن المتهمين لانقضاء مدة الخصومة.

وقال الفاضلي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، “لو كان الشيطان قاضيا في قضية أبو سليم، لجرّم فاعلها”.

وقال القاضي في الجلسة التي انعقدت في طرابلس؛ يوم الأحد، إن المحكمة وبعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة ومراجعة القوانين المتعلقة بالإجراءات الجنائية وقانون العقوبات العام؛ حكمت غيابيا وحضوريا للمتهمين بسقوط الجريمة المسندة إليهم بمضي المدة.

ووقعت أحداث “مذبحة سجن أبو سليم” بالسجن الكائن بحي أبو سليم جنوبي العاصمة طرابلس، في 29 يونيو العام 1996، وراح ضحيتها نحو 1200سجينا، أغلبيتهم ينتمون إلى التيار الإسلامي بحجة تمردهم ومقاومة رجال الأمن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24