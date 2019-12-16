صحف تركية : قوات وأسلحة تركية وطائرات في طريقها الى ليبيا

قالت وسائل إعلام تركية،اليوم الاثنين أن أنقرة تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا، فيما بدأت التجهيزات لإرسال قوات ومستلزمات عسكرية إلى ليبيا.

وقالت قناة وصحيفة “خبر ترك”، أن أنقرة ستنشئ قاعدة عسكرية في طرابلس، فيما قد يقدم رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، طلبا لإرسال قوات تركية إلى طرابلس، مع حلول 20 فبراير المقبل، وقد يتغير هذا التاريخ وفق الصحيفة مع تواتر التطورات في ليبيا، مشيرة إلى أن أنقرة أكملت دراسة الجدوى المتعلقة بذلك.

بدورها، قالت صحيفة “يني شفق”، إن تركيا بدأت بالتجهيزات اللازمة لتقديم الدعم اللازم لحكومة الوفاق، بالتزامن مع عملية تحرير طرابلس.

ونقلت من مصادر عسكرية، أن الحكومة طلبت من القوات المسلحة التركية تجهيز السفن والطائرات الحربية استعدادا لنقل القوات التركية إلى ليبيا.

وأكدت المصادر العسكرية، أن عملية النقل إلى مدينة طرابلس بدأت، والسفن التي ستقوم بنقل الطائرات المسيرة والدبابات والقوات الخاصة ووحدات الكوماندوز التابعة لقيادة مجموعة الهجوم تحت الماء باتت جاهزة.

وذكرت أن طائرات الشحن والمروحيات في حالة تيقظ للإقلاع نحو مطار مصراته، مشيرة إلى أن التجهيزات التركية تتم على قدم وساق.

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