غوتيرش يدعو إلى إيجاد حل سياسي في ليبيا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، بالعمل للتوصل إلى حل سياسي يعيد الاستقرار والأمن إلى ليبيا، داعيا إلى وقف التصعيد وإلى دعم إيجاد حل سلمي من قبل جميع الليبيين والجهات الدولية الفاعلة في ليبيا.

غوتيريش في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية، اعتبر عملية برلين التي تم إطلاقها مؤخرا مناسبة لجمع كل من لهم تأثير فيما يتعلق بما وصفه بالصراع في ليبيا، ومحاولة للحصول على شروط وقف إطلاق النار وعودة العملية السياسية ووقف تسليم الأسلحة وغيرها من الأصول العسكرية.

وعبر غوتيريش عن أسفه لانتهاك الحظر المفروض على الأسلحة الذي حدده مجلس الأمن فيما يتعلق بليبيا من قبل العديد من الدول الأعضاء.

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