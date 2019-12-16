عقيلة لسلامة: أين الموقف الأممي من تهديدات أردوغان

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، فقدان الاتفاق السياسي لأي قيمة قانونية باعتبار أن بنوده لم ينفذ منها أي شيء.

وقال صالح، خلال استقباله بمقر إقامته في القاهرة، غسان سلامة، إن استمرار الاتفاق السياسي لهذه المدة الطويلة بالمخالفة للاتفاق السياسي، أثر على حياة الليبيين، ووفق تصريحات لعبدالحميد صافي، المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب، فقد عبّر عقيلة عن دهشته بتمسك المجتمع الدولي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، رغم عزله قبل إبرام الاتفاق السياسي.

وتساءل صالح عن موقف الأمم المتحدة من تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل العسكري في ليبيا، مطالبا البعثة الأممية باتخاذ إجراءات سريعة لإبعاد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووضع آلية لتوزيع الثروة بين الليبيين بالتساوي، والاستماع لهم واحترام إرادتهم في مؤتمر برلين.

وأشار سلامة إلى أهمية عدم اختيار “من يحكم ليبيا” خلال مؤتمر برلين لتجنب ما حصل في الصخيرات، في حين رأى سلامة أن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وحكومة وطنية منفصلة تمثل الأقاليم الثلاثة سيؤدي بالفعل إلى حدوث اتفاق بين الليبيين يضع له مؤتمر برلين مظلة دولية لرعايته ومراقبة تنفيذه.

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