«التعليم التقني والتدريب».. محور الاجتماع التاسع عشر للجنة «التعليم والعمل»

بحثت اللجنة المشتركة بين وزارتي التعليم والعمل في حكومة الوفاق، اليوم الإثنين، في اجتماعها التاسع عشر، ملفات التعليم التقني والفني والتدريب.

وقال رئيس اللجنة، إبراهيم شيتة، إن اللجنة ناقشت ملف التعليم التقني والفني والتدريب، و«لم يتبق لها سوى المعلومات والتوثيق»، مشيرا إلى أنه لا بد من تطوير هذا الملف ليسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمجتمع.

وخلص الاجتماع، الذي حضره وكيل الوزارة لشؤون الهيئات والمراكز محمد أبوبكر، إلى ضرورة مراجعة اللوائح والتشريعات المنظمة للتعليم التقني والتدريب المهني وتطويرها، وكذلك إعادة النظر في مناهج التعليم التقني والفني بمسارته، وبما يتوافق مع متطلبات التنمية، حسب بيان نشرته وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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كما تطرق الاجتماع إلى تأهيل وتدريب المعلمين والعاملين في التعليم التقني والفني لتحسين هذا المجال واستحداث مراكز لاعتماد الأفراد والمهنيين والفنيين ليشمل جميع التخصصات.

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