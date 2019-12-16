تحذير فرنسي من “قوس إرهابي” يشمل ليبيا

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، من نيّة المجموعات المتشددة في منطقة الساحل الأفريقي خاصة تلك المرتبطة بتنظيمي “داعش” والقاعدة الإرهابيين تشكيل “قوس” باتجاه تشاد ونيجيريا مع احتمال امتداده حتى الشرق الاوسط.

وأشار لودريان إلى المجموعات الإرهابية الناشطة في ليبيا، مبينا أن كل ذلك يشكل قوساً من المجموعات الإرهابية يمكن أن تصل حتى الشرق الأوسط.

ولفت إلى تنامي حجم التهديد الذي يشكله موالو التنظيمين والمقاتلين الذي يحملون الأفكار المتشددة، مشيرا إلى احتمال التقاء أهدافهم في دول وسط أفريقيا مع تلك الموجودة في ليبيا، ما يعزز من خطورة التنظيمين.

وأكد على ضرورة عقد القمة المزمعة مع قادة دول الساحل الخمس في يناير المقبل في فرنسا بهدف التنسيق بصورة أكبر فيما يخص نشاط قوة برخان الفرنسية، مشددا أنه لا أهداف اقتصادية وراء التدخل الفرنسي، وإنما فقط مكافحة الإرهاب.

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