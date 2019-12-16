وزارة العمل تعقد الاجتماع الثاني لمديري مكاتب العمل بالبلديات

عقدت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة المؤقتة اليوم في مدينة البيضاء الاجتماع الثاني لمديري مكاتب العمل بالبلديات للعام الحالي، برئاسة وزير العمل مسعود صوة.

ووفق الوزارة فقد تمت خلال الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتبني العام ألفين وعشرين عاما للتدريب والتطوير، ودور مكاتب العمل بالبلديات بالخصوص، وخطة الوزارة لمعالجة المقرات الإدارية لمكاتب العمل، إضافة إلى مناقشة قرارات التعيين السابقة وآخر المستجدات حيال صرف المرتبات.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع المهمة، من أبرزها خطة الوزارة لإعادة تنسيب موظفي فائض الملاكات ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.

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