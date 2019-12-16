مدن جديدة تنضم لمصراتة و زليتن في إعلان حالة النفير

أعلنت كل مدن مسلاتة، الزاوية، وكاباو ،مساء الاثنين ،عن انضمامهم لـ”مصراتة” و”زليتن” ،في إعلان حالة النفير العام ،و تسخير كافة الإمكانيات لحسم المعركة و صد ما أسموه العدوان على العاصمة طرابلس.

هذا و قال بيان ما يعرف المجلس العسكري كاباو، اليوم الإثنين، انضمامه لمعركة الحسم والوطن ضد ما أسماه “مشروع حفتر” الذي يستهدف “الثورة المجيدة” على حد قولهم.

وكان المجلس العسكري لمدينة مصراتة ،أعلن في بيان شارك فيه نواب في البرلمان وأعيان وآمرُ المنطقة العسكرية الوسطى، تشكيل غرفة طوارئ في المدينة تعمل على إنهاء وحسم المعركة، ورد ما وصفاه بالعدوان على طرابلس.

وفي البيان الذي تلي مساء أمس الأحد من أمام مقر المجلس البلدي بمصراتة، أوضح المجلسان أن غرفة الطوارئ ستعمل بطاقتها القصوى لتسخير كافة الإمكانيات والقدرات لمعركة الحسم.

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