الخرطوش: تحقيق تقدمات في عمارات مسجد فطرة وعمارة الياجور في عين زارة

أخبار ليبيا24

أكد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الإثنين أن القوات المسلحة تمكنت من تحقيق تقدمات ممتازة على مراصد العدو في محيط عمارات مسجد فطرة وعمارة الياجور في عين زارة.

وأضاف الخرطوش أن هذه التقدمات جاءت بعد محاولة لقوات الوفاق إبعاد القوات المسلحة عن المنطقة.

وأوضح المسؤول الإعلامي أن سرية “كورنت” في اللواء نجحت في استهداف دبابة T55 في الطريق بين لاصفاح والنقلية.

يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية حققت عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ساعة الصفر تقدمات كبيرة في عدة محاور في العاصمة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24