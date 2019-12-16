مُدن غربية تُعلن “النفير العام”

على خطى مدينة مصراتة، أعلنت كل من الخمس وزليتن ومسلاتة والزاوية والرحيبات، والمجلس العسكري كاباو، حالة النفير العام، للتصدي لقوات الجيش الوطني في ضواحي طرابلس، ومنعها من الدخول إلى وسط العاصمة.

وكانت المكونات المدنية والعسكرية في مصراتة، أعلنت مساء الأحد، “حالة النفير في المدينة” لدعم ما أسمته بـ”معركة الحسم”، وقررت تشكيل غرفة طوارئ لتسخير كافة الإمكانيات والقدرات للمعركة.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية إطلاق القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، “ساعة الصفر” لاقتحام طرابلس والتقدم نحو قلبها، الخميس الماضي.

يشار إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت في كافة محاور طرابلس خلال الأيام الماضية، أحرز خلالها الجيش الوطني تقدمات وبسط سيطرته على مواقع جديدة.

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