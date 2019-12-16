اختتام أعمال الحوار الاقتصادي العاشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا

اختتمت مساء الاثنين ،أعمال الحوار الاقتصادي العاشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا ،والذي ناقش معلومات حول وضع موارد ليبيا والمؤسسات الاقتصادية السيادية.

كما ناقش خبراء فنيون أمريكيون من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الطاقة ووزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي مع نظرائهم الليبيين أفضل الممارسات التي يمكن أن تعزّز ثقة الشعب الليبي في الشفافية والحوكمة السليمة للمؤسسات الاقتصادية الليبية. وناقشت الشركات الدولية المهتمة بالاستثمار في ليبيا أساليب مبتكرة لتجاوز التحديات التي تعوق النمو الاقتصادي في ليبيا. ونشعر بالارتياح لرؤية شركائنا الليبيين يركزون على إيجاد حلول.

هذا و أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديرها للأطراف الليبية المشاركة، بما في كافة المؤسسات الليبية التي تدعم المؤسسة الوطنية للنفط، على انخراطها في المناقشات الفنية. وعلاوة على ذلك، أعربت الولايات المتحدة عن امتنانها لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الذين انضموا إلى الحوار.

وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ،أن المشاركة الواسعة على مدار اليومين الماضيين أنه بالإمكان إحراز تقدّم، ومن خلال الدعم الدولي الذي يشمل جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة الدكتور غسان سلامة، يُمكن لليبيين رسم طريق من شأنه أن يوفّر الأمن والازدهار لجميع الليبيين.

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