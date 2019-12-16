الاتفاق على فتح مكتب لخارجية الحكومة المؤقتة بمنفذ امساعد‎

تابع وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالهادي الحويج خلال اجتماعه مع العقيد عبدالباسط العريبي مدير منفذ امساعد البري دور المنفذ واسهامه في تسهيل الاجراءات بناء على العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين ليبيا ومصر .

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على فتح مكتب للخارجية الليبية داخل المنفذ لحل كافة الاشكالية والمعوقات التي تعرقل اداء لمهام المنفذ بشكل طبيعي .. كذلك تخصيص انشاء مقر للمراسم والضيافة بالمنفذ .

هذا واثني وزير الخارجية على دور مدير امن المنفذ والجهود التي يبذلها لتذليل المعوقات وحل كافة الاشكاليات بالمنفذ بين البلدين .

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