تجهيزات تركية “مُخيفة”.. قاعدة وقوات قريبا في ليبيا

نقلت صحيفة “خبر ترك”، عن مصادر عسكرية، قولها إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، سيطلب من تركيا إرسال قوات إلى ليبيا، بحلول 20 فبراير المقبل.

ويأتي ذلك بعد أن أبرمت حكومة الوفاق مذكرتي تفاهم (أمنية وبحرية) مع تركيا، تتيح المذكرة الأمنية لتركيا إرسال قوات إلى ليبيا بحال طلبت حكومة الوفاق ذلك.

وأضافت الصحيفة، أن تركيا ستعمل على إقامة قاعدة عسكرية لها في ليبيا حيث أنهت “دراسة الجدوى” المتعلقة بذلك. في

وقت بدأت فيه أنقرة بوضع الخطط اللازمة للاستجابة لطلب السراج بإرسال قوات إلى بلاده.

من جهتها، قالت مصادر عسكرية لصحيفة “يني شفق”، إن تركيا بدأت بالفعل استعداداتها لنقل مركبات مدرعة وطائرات بدون طيار، وقوات خاصة، إلى ليبيا.

وأكدت الصحيفة إن طائرات الشحن والمروحيات كانت في حالة تأهب للانطلاق إلى مطار مدينة مصراتة، وبيّنت المصادر أن الاستعدادات الجارية في الجيش التركي تُنفَّذ كما لو أنه تلقى طلبا رسميا من ليبيا.

وأشارت إلى أن نصوص مذكرة التفاهم الأمنية تتضمن المشاركة في التدريبات المشتركة، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتبادل الاستخبارات والتعاون العملياتي، والطب العسكري والخدمات الصحية، وحفظ السلام، والعمليات الإنسانية والبحرية، والتاريخ العسكري، والمحفوظات، والنشر وعلم الآثار، وتبادل المعلومات والمشاركة في التوعية بالموقف في البحر، والخدمات اللوجستية ومشاركة المنح، ومكتب التعاون الأمني والدفاع المشترك بناءً على الطلب، تبادل المعلومات حول القانون العسكري.

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