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السيسي: لن نتخلى عن الجيش الوطني

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إن بلاده تدعم الجيش الوطني ولن تتخلى عنه، مشددا على أن القاهرة لن تسمح لأي قوى بالسيطرة أو المساس باستقرار ليبيا.

وأضاف السيسي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش منتدى شباب العالم المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، أن موقف مصر بشأن مذكرتي التفاهم بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وتركيا يكون من خلال بيان لوزارة الخارجية.

وكان السيسي قال الأحد، إن حكومة الوفاق “أسيرة للمليشيات المسلحة والإرهابية في طرابلس”، مضيفا أن مصر بمقدورها التدخل في ليبيا لكنها تحترم الظرف الذي تمر به.

وشدد السيسي، خلال مخاطبته مشاركين بالمنتدى، أن الأمن القومي المصري مرتبط بشكل مباشر بالأوضاع في ليبيا، وأن بلاده وحتى في اختلافها في أدق الموضوعات المتعلقة بأمنها القومي “لم تتآمر”.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • Great work from a great neighbor
    Our neighbor EGYPT is so very good in Intelligence wars since it has always combatted the Mossad and will know the dirty work by the MIT in Tripoli, Sirt & Misrata
    What a shame for the 2011 Revolt and its true rebels whom wished to have a safe homeland for all good Libyans. The brotherhood of ShayTaan and some Libyans-Turkish DNA have offered their beloved soil to the diseased TURKS to kill more and severe destruction since they do not REALLY give a damn about LIBYA
    Thank you our neighbors and that did iagree with with the Prophet Muhammed siad on the subject, NEIGHBORS

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