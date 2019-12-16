السيسي: لن نتخلى عن الجيش الوطني

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إن بلاده تدعم الجيش الوطني ولن تتخلى عنه، مشددا على أن القاهرة لن تسمح لأي قوى بالسيطرة أو المساس باستقرار ليبيا.

وأضاف السيسي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش منتدى شباب العالم المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، أن موقف مصر بشأن مذكرتي التفاهم بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وتركيا يكون من خلال بيان لوزارة الخارجية.

وكان السيسي قال الأحد، إن حكومة الوفاق “أسيرة للمليشيات المسلحة والإرهابية في طرابلس”، مضيفا أن مصر بمقدورها التدخل في ليبيا لكنها تحترم الظرف الذي تمر به.

وشدد السيسي، خلال مخاطبته مشاركين بالمنتدى، أن الأمن القومي المصري مرتبط بشكل مباشر بالأوضاع في ليبيا، وأن بلاده وحتى في اختلافها في أدق الموضوعات المتعلقة بأمنها القومي “لم تتآمر”.

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