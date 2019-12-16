تنسيقية تمكين المرأة الليبية تناقش قوانين المطلقات والارامل‎

نظمت تنسيقية تمكين المرأة الليبية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة في مدينة بنغازي الاحد (جلسة حوارية حول حقوق المرأة الليبية المطلقة والارملة في القانون الليبي مدى تفعيلها وابعادها) ..

وقالت الدكتورة عائشة البرغثي منسق عام التنسيقية ان الهدف من الجلسة الحوارية التي قدمت خلالها ورقات عمل حول القانون الليبي المنظم لحقوق المرأة الليبية المطلقة او الارملة هو مناقشة كيفية تفعيلها ومنقشة ابعادها الاجتماعية بهدف الخروج بحوصلة من الجوانب العملية التي تضمن حقوقها .

وجرى خلال هذه الجلسة الحوارية تبادل الاراء والنقاش بهدف الخروج بتوصيات منظمة لعمل الجهات التي تقوم على رعاية وضمان حقو الارامل والمطلقات .

وأكدت البرغثي انا القائد العام للقوات المسلحة يدعم دور المرأة في بناء المجتمع الليبي مشيرة ان التنسيقية تؤيد خطاب المشير خليفة حفتر بإعلان ساعة الصفر لتحرير العاصمة طرابلس وتبارك جهوده لتحرير الوطن من بقايا الإرهابيين.

الجدير بالذكر ان تنسيقية تمكين المرأة تأسست بقرار القائد العام المشير خليفة حفتر رقم 150 لسنة 2019 وتكليف الدكتورة عائشة البرغثي منسقا عام لها.

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