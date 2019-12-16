توقعات طقس ليبيا ليومي الثلاثاء والأربعاء

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا أن تكون الأجواء مايلة للدفء نهاراً بأغلب مناطق البلاد مع ظهور سحب عالية أحياناً.

فيما تكون درجات الحرارة نهاراً تتراوح ما بين ( 20 – 25 ) درجة مئوية ، بينما تكون ما بين ( 17 – 19 ) بالجبل الغربي والجبل الأخضر ، مع احتمال تكون الضباب خلال ساعات آخر الليل والصباح الباكر بمناطق شرق الجبل الأخضر والبطنان.

وقال التقرير أن كافة المناطق تتأثر يوم الثلاثاء برياح جنوبية شرقية سرعتها من خفيفة إلى معتدلة ، تنشط على الشمال الغربي والجنوب الغربي والخليج وسهل بنغازي ، بحيث تتراوح سرعتها ما بين ( 25 – 40 ) كم/س ، تصل إلى ( 50 ) كم/س بمناطق الجبل الغربي وغدامس وغرب الحمادة.

ووفقا للتقرير تبقى الرياح يوم الأربعاء جنوبية شرقية نشطة السرعة على نفس المناطق ، وتشمل الجبل الأخضر والواحات ومراده ، بينما تتغير إلى جنوبية غربية نشطة السرعة بمناطق الشمال الغربي وغدامس والحمادة ، مع تراجع طفيف في درجات الحرارة.

وبحسب التقرير تبقى الرياح يوم الخميس نشطة على سهل بنغازي وغرب الجبل الأخضر ، بينما تتراجع سرعتها على باقي المناطق لتصبح خفيفة إلى معتدلة ، والله أعلم.

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