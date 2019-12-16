مؤسسة النفط بالمؤقتة :صفقة توتال وماراثون اهدار لثروة الليبيين

اصدرت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة اليوم بيانا بشأن بيع حصة شركة ماراثون الامريكية تحصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه اعربت فيه عن رفضها الشديد للصفقة التى ابرمتها المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للوفاق واستحوذت بموجبها شركة توتال على حصة ماراثون أويل ليبيا المحدودة والتي تمثل 16.33% من امتيازات الواحة.

ووصف البيان توقيع رئيس المؤسسة التابعة للوفاق مصطفى صنع الله على الصفقة بانه تصرف باطل ، وبان صنع الله يستند على الشرعية الدولية وانه منتحل لصفة رئيس المؤسسة .

وذكر البيان ان بيع حصة ماراثون الامريكية لتوتال الفرنسية مخالف للقانون الذي ينص على اختصاص وزير النفط أو الحكومة على تحديد الجهة التى لها حق التصرف في الحالات المشابهة لهذه الحالة ، واورد البيان في سياق تاكيده على عدم قانونية التوقيع قانون النفط رقم ( 25 ) الذي ينص على لسنة 1955 والقانون رقم ( 24 ) لسنة 1970 والقاونين اللاحقة.

واعتبر البيان ان ما سيق من حجج بنيت عليها الصفقة حجج واهية ، واصفا الصفقة بالمريبة ، وانها حجج سيقت لتبرير وشرعنة عملية بيع مشبوهة ،

وجاء في نص البيان انها كغيرها من الصفقات التى اعتاد صنع الله تمريرها وان اتمامها على هذا النحو وبهذا الشكل لايعني الا المزيد من الاستهتار والتفريط في ثروات البلاد وفق نص البيان .

وعلق البيان على تصريح صنع الله بان المؤسسة لاتمتلك الموارد المالية الامر الذي يجعل من المتعذر عليها القيام بشراء حصة مرارثون ، بانها كلمة لاتحمل اي معنى من الحقيقة وبانه من الممكن تمويل هذه الصفقة لو كان لدى صنع الله النية الصادقة على عدم التفريط في ثروات البلاد .

واشار البيان بأن المؤسسة الوطنية للنفط والمصارف الليبية يمكنها دون تردد الاستثمار في مثل هذه الصفقة المؤكدة الربحية .

وختم البيان بتأسف ادارة المؤسسة الشرعية واستنكارها لهذا الاجراء واصفة اياه بالمدلل على التهور واللامسئولية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتفريط في ثروات البلاد وان المؤسسة الشرعية ستتخذ كافة الاجراءات القانونية محليا ودوليا والتى من شأنها اعادة الحقوق لاصحابها وايقاف التلاعب بموارد الشعب الليبي ، وفق نص البيان .

ويذكر ان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للوفاق اعلن في العاشر من ديسمبر الجاري على موافقة المؤسسة على استحواذ شركة توتال على حصّة ماراثون أويل ليبيا المحدودة والتي تمثل 16.33 بالمئة من امتيازات الواحة.

وتتضمن الصفقة ، استثمار توتال 650 مليون دولار في تطوير امتيازات الواحة لزيادة الإنتاج بقرابة 180 ألف برميل في اليوم و حصول المؤسسة على 150 مليون دولار أمريكي لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة بالمناطق المتاخمة للعمليات النفطية.

وبلغت قيمة صفقة شراء توتال لحصة شركة ماراثون في امتيازات الواحة 450 مليون دولار،

وتمتلك المؤسسة الوطنية للنفط 59.18 بالمئة من امتيازات الواحة، تشاركها شركة توتال بنسبة 16.33 بالمئة، وكونوكو فيليبس بنسبة 16.33 بالمئة، وهس بنسبة 8.16 بالمئة، وتشرف شركة الواحة للنفط، وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، على تشغيل هذه الامتيازات.

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