‎ابرز تصريحات الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني اليوم – فيديو

فيما يلي ملخص لابرز تصريحات الناطق باسم القياد العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مدينة بنغازي:
المسماري: لدينا معلومات تؤكد وصول أسلحة تركية إلى طرابلس
المسماري: الميليشيات تخزن أسلحة تركية وسط منازل المدنيين في مصراتة
المسماري يوكد على استمرار العملية العسكرية دون توقف حتى تطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات
المسماري : وسائل إعلام تركية تقول إنهم بدأوا بإرسال طلائع من الضباط الأتراك لتقييم الموقف في طرابلس
المسماري : تمت تهيئة مطار مصراتة ومينائها ومطار معيتيقة وميناء في طرابلس ومطار زوارة لاستقبال جنود أتراك على الأرض
المسماري : أقول للأتراك أولا ولأهالي مصراتة والمنطقة الغربية، إن ليبيا بكل مدنها وقراها ليست كقطر التي احتُلت بقواعد تركية.
المسماري : لن تكون هناك قطر أخرى في لبيبا، ولن نرض بإهانة مدينة ليبية بوقاحة الجنود الأتراك
المسماري : هدف اتفاق السراج وأردوغان بيع ليبيا إلى تركيا
المسماري :قتلى الميليشيات بلغ منذ بدء عملية تحرير طرابلس نحو 940 قتيلا
المسماري :اتفاقية السراج مع تركيا غير دستورية و غير شرعية
المسماري :سندّمر أي سفينة تركية تدخل المياه الليبية الاقليمية
المسماري :حوالي 347 قتيلا من مدينة مصراتة
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