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‎ابرز تصريحات الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني اليوم – فيديو

تم النشر منذُ يومين
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فيما يلي ملخص لابرز تصريحات الناطق باسم القياد العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مدينة بنغازي:‎

المسماري: لدينا معلومات تؤكد وصول أسلحة تركية إلى طرابلس
المسماري: الميليشيات تخزن أسلحة تركية وسط منازل المدنيين في مصراتة
المسماري يوكد على استمرار العملية العسكرية دون توقف حتى تطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات
المسماري : وسائل إعلام تركية تقول إنهم بدأوا بإرسال طلائع من الضباط الأتراك لتقييم الموقف في طرابلس
المسماري : تمت تهيئة مطار مصراتة ومينائها ومطار معيتيقة وميناء في طرابلس ومطار زوارة لاستقبال جنود أتراك على الأرض
المسماري : أقول للأتراك أولا ولأهالي مصراتة والمنطقة الغربية، إن ليبيا بكل مدنها وقراها ليست كقطر التي احتُلت بقواعد تركية.
المسماري : لن تكون هناك قطر أخرى في لبيبا، ولن نرض بإهانة مدينة ليبية بوقاحة الجنود الأتراك
المسماري : هدف اتفاق السراج وأردوغان بيع ليبيا إلى تركيا
المسماري :قتلى الميليشيات بلغ منذ بدء عملية تحرير طرابلس نحو 940 قتيلا
المسماري :اتفاقية السراج مع تركيا غير دستورية و غير شرعية
المسماري :سندّمر أي سفينة تركية تدخل المياه الليبية الاقليمية
المسماري :حوالي 347 قتيلا من مدينة مصراتة

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  • استعانة السراج بقوات تركية دليل ضعف شديد فهو لا يجد من يحميه من الليبيين حتى المليشيات هاجمته حراسه من قبل وجردتهم اسلحتهم وسرقت سياراته ولكنهم لن يستطيعوا ان يحموه من غضب الشعب على جريمة الخيانة العظمى التى ارتكبها فهو حفر قبره بيده وحتى سيموت مع حراسه مهما فعل ومن يفهم ما قاله المسمارى يعرف جيدا انه يستقوى بارادة شعبية كبيرة وعربية من الاشقاء لسحق الاشقياء وداعميهم ورغم ان السراج استنفذ اخر اوراقه فى الاستعانة بالمحتل والمختل عقليا اردوغان والذى اشترى العتبه على طريقة اسماعيل يس ونسى انها ستكون مقبرة له وللخوان فالجيش الوطنى مدعوم بالشعب الليبى العظيم ومن خلفهم اشقائهم العرب عامة ومصر خاصة ولو المشير يشير الى مصر سيسير جيش جرار من مصر يجعل مصراته على البلاطة وطرابلس مقبرة لكلاب اوردغان فهى فرصة ذهبية للقصاص من اردوغان بعد ان تم سحق كل الارهابيين الذين ارسلهم لسيناء وان الاوان لتلقينه درسا لن ينساه استغلالا لغباوته فهو على ارض افريقية سوداء تجعل نهايته سوداء

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    إحـــذروا هذا الشخص ( أحمد علي مصباح الدردفي )

    قصير القامة , طوله : اقل من متر وربع تقريباً , لديه لحية متوسطة واسمر البشرة بكثرة , يلبس في نظارات شمسية
    مقيم بشارع ميزران بالتحديد :
    الدور الثالث في عمارة بيضاء مكانها في موقف سيارات مصرف الادخار .
    لديه شركة محاماة باسم ( شركة ديوان العدالة ) ويقوم بتأجير العقارات للناس
    سجين سابق في سجن الكويفية ببنغازي لمدة 3 سنوات في قضايا جنائية مختلفة

    القضايا التي سجن من أجلها وأعترف بها :
    تزوير أرقام وطنية لأشخاص أجانب بالتحديد تـشـاديـيــن .
    سرقة مبالغ مالية ضخمة من أشخاص معروفين بالتحديد من جيرانه في بنغازي وهذا السبب هـروبـه من بنغازي من مدة 5 سنوات بعد ان فـرا يعني هـرب من سجن الكويفية بمساعدة احد الحراس ومنها اقام في شارع ميزران طرابلس في العنوان المذكور .
    لديه توكيلات خاصة مزورة باسمه على حسابات مصرفية تتبع أشخاص والتي سحب منها مبالغ
    كما يملك أختام محرر عقود مزورة .
    المجني قام بتأسيس مؤسسة خيرية باسم مؤسسة منارة بنغازي للمهجرين والنازحين بزعمة مساعدة العائلات النازحة وهذا الامر غير صحيح لا يساعد في العائلات ولا حتى الأيتام والأرامل

    بل يأخذ في نسخ من الأوضاع العائلية والأرقام الوطنية و صور من كتيب العائلة من الناس بدون علمهم ويذهب بهذه المستندات لـلـجـان النازحين سواء في طرابلس المركز او المجلس المحلي المنصورة والهلال الأحمر و مقر توزيع مساعدات الامم المتحدة المعروف في منطقة السراج عند جمعية ايادي الخير .

    وذلك لاخذ واستلام المساعدات العينية او المادية لهذه الاسر بدون علم هذه الأسر وأصحابها . ايضا يستلم في السلع التموينية او اي مساعدات تأتي بأسماء هذه العائلات وهي تكون في الاساس للاسر ويقوم ببيعها بالاضافة الي الادوية وغيرها من الاغطية والمساعدات الاخرى الخاصة بالنازحين ولم يعطي اي اسرة واحدة اي شي .
    فنرجوا من الجميع عدم التعامل معه بأي طريقة من الطرق فهذا الشخص معروف في بنغازي بانه نصاب ومحتال وخاصة في شارعه بالتحديد في شارع الذهب ببنغازي فرا هارب من سجن الكويفية بنغازي في شهر 1 / 2014 لان النيابة والجيران يلاحقونه ومرفوع ضده عدة قضايا جنائية قانونية ومذكرات قانونية من النيابة العامة بنغازي .
    هذه أرقام هواتفه الشخصية : 0923167885 ـ 0925109802 ـ 0922796616
    0916807894 ـ 0915109802 ـ 0915109805
    يفتح في بعض منها ويغلق في الأخر حتى لا يتابعه أحــد .

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