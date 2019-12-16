‎ابرز تصريحات الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني اليوم – فيديو

فيما يلي ملخص لابرز تصريحات الناطق باسم القياد العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مدينة بنغازي:‎

المسماري: لدينا معلومات تؤكد وصول أسلحة تركية إلى طرابلس

المسماري: الميليشيات تخزن أسلحة تركية وسط منازل المدنيين في مصراتة

المسماري يوكد على استمرار العملية العسكرية دون توقف حتى تطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات

المسماري : وسائل إعلام تركية تقول إنهم بدأوا بإرسال طلائع من الضباط الأتراك لتقييم الموقف في طرابلس

المسماري : تمت تهيئة مطار مصراتة ومينائها ومطار معيتيقة وميناء في طرابلس ومطار زوارة لاستقبال جنود أتراك على الأرض

المسماري : أقول للأتراك أولا ولأهالي مصراتة والمنطقة الغربية، إن ليبيا بكل مدنها وقراها ليست كقطر التي احتُلت بقواعد تركية.

المسماري : لن تكون هناك قطر أخرى في لبيبا، ولن نرض بإهانة مدينة ليبية بوقاحة الجنود الأتراك

المسماري : هدف اتفاق السراج وأردوغان بيع ليبيا إلى تركيا

المسماري :قتلى الميليشيات بلغ منذ بدء عملية تحرير طرابلس نحو 940 قتيلا

المسماري :اتفاقية السراج مع تركيا غير دستورية و غير شرعية

المسماري :سندّمر أي سفينة تركية تدخل المياه الليبية الاقليمية

المسماري :حوالي 347 قتيلا من مدينة مصراتة

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