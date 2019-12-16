كلاوديا غاتزيني: حفتر والسراج لن يتخليا عن السلاح

قالت الخبيرة الإيطالية بشؤون ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية (ICG) كلاوديا غاتزيني، إن ( الاحتمالات ضئيلة جداً في أن يكون اللاعبان الرئيسيان في النزاع الليبي ـ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مقتنعين بالدخول في مفاوضات والتخلي عن منطق السلاح”.

وتأتي تصريحات “غاتزيني” خلال مقابلة لها مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أمس الاثنين، عشية زيارة وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو المقررة اليوم الثلاثاء إلى طرابلس .

وترى الخبيرة الإيطالية أنه (في الأسابيع الأخيرة، أكد حفتر من جديد عزمه على دخول طرابلس، محدداً ساعة الصفر، مقابل ذلك عزز السرّاج العلاقات مع تركيا وطلب مساعدة عسكرية من أنقرة) .. لذلك فإن احتمالات التمكن من إقناع الأطراف،بالتخلي عن منطق الأسلحة تبدو ضئيلة.

وتصف “غاتزيني” المشير حفتر بـ “رجل برقة القوي” .. وترى بأنه تصريحه الأخير لم يترجم إلى تغيير فعّال للاستراتيجية العسكرية، ولم يكن هناك تكثيف للحرب في طرابلس أو علامات تشير إلى أن انتصار الجيش الوطني هو الأقرب.. ومن هنا ترى الخبيرة السياسية إن ثمة عنصر خطابة في تعبير المشير، مؤكدةً أن الأمر مثير للقلق مشيرةً إلى تعزيز قوات الجيش في الجبها بقوات قادمة من شرق البلاد.

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