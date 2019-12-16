المسماري: إعلان “ساعة الصفر” في طرابلس جاء بعد اطمئنان القيادة العامة بحسم المعركة

أخبار ليبيا24

قال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، إن إعلان “ساعة الصفر” في طرابلس جاء بعد اطمئنان القيادة العامة بحسم المعركة.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن معركة تحرير طرابلس مرّت بعدة مراحل كانت لها نتائج باهرة على المستوى التكتيكي.

وأكد المتحدث أنه خلال معركة الاستنزاف التي استمرت لنحو ثمانية أشهر استطاعت القوات المسلحة تدمير قوة القوات التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس.

وأشار المسماري إلى أن قتلى قوات الوفاق خلال المعارك الماضية في طرابلس وصل إلى حوالي 942 قتيلًا بينهم 740 قتيلًا من مصراتة.

وأوضح أن هناك أعداد أخرى من القتلى لم تصل وهم من المرتزقة الذين جلبهم آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابع للوفاق اللواء أسامة الجويلي.

وذكر المتحدث باسم القيادة العامة أن القوات المسلحة ستصل إلى قلب العاصمة طرابلس لتطهيرها من كافة أشكال الإرهاب والجريمة.

ولفت إلى أن القوات المسلحة لديها تكتيكات معينة لمعركة الحسم الأخيرة وقد تستمر لوقت أطول لكنها لن تتوقف وستستمر على مدار الساعة.

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