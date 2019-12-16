إيواء قفنودة يرحل 24 مهاجر غير شرعي من النساء والأطفال برًا إلى إمساعد

أخبار ليبيا24

قال مسؤول مكتب الإعلام الأمني في مركز إيواء قنفودة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي الكبرى أمجد الورفلي أنه تم ترحيل 24 مهاجر غير شرعي إلى مصر.

وأوضح الورفلي أن المهاجرين من نساء وأطفال هم من الجنسية المصرية يمتهنون ظاهرة التسول في طرقات ومفترقات المدينة.

وأكد مسؤول مكتب الإعلام أنه تم ترحيل المذكورين مساء الأحد عن طريق البر إلى منفذ إمساعد البري.

يشار إلى أن ليبيا تعاني منذ أعوام من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ودخول الأجانب دون أي مستندات أو أجراءات دخول حيث بعضهم يعتبر ليبيا محطة عبور إلى أوروبا في حين يعتبرها آخرون مصدر والبحث عن العمل.

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