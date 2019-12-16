“دعم عسكري” لجامعة عمر المختار فرع درنة

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التقى آمر مجموعة عمليات عمر المختار القتالية اللواء سالم مفتاح الرفادي ، بمجمع شيحا الجامعي في مدينة درنة مع الدكتور جبريل صالح الديباني الوكيل المساعد لفرع جامعة عمر المختار وعدد من عمداء ومنسقي الكليات وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة ومجموعة من طلاب الكليات.

تأتي هذه الزيارة ضمن جولة “الرفادي” على مؤسسات المدينة، أطلع من خلالها على مشاكل الفرع وما يعانيه من نقص شديد في الامكانيات التي من شأنها أن توفر الجو الملائم للطالب والأستاذ وكل العاملين بالجامعة .

ولمس العاملون في الفرع اهتمام اللواء بأمور الكليات ووعد بإيصال مطالبهم لأعلى السلطات لتنفيذها في أقرب وقت ممكن وأنه سيكون داعماً لهذه المؤسسة معنوياً وماديا.

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