ضربات سلاح الجو في زليتن وسرت على مواقع عسكرية

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نفذ سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني ضربات جوية استهدفت نقاط عسكرية تابعة لتشكيلات قوات الوفاق في مدينتي زليتن وسرت.

ووصفت مصادر متطابقة الغارات بالدقيقة واستهدفت تجمعات لقوات مستنفرة في معسكر شهداء ماجر بمدينة زليتن .

فيما أغارت طائرات سلاح الجو أيضاً على منطقة الزعفران بمدينة سرت مستهدفةً مواقع عسكرية تسيطر عليها المجموعات المسلحة مع سماع أصوات انفجار الذخيرة داخل سرت.

يشار إلى أن فعاليات مدنية ومسلحة في زليتن انضمت أمس الإثنين إلى النفير العام في بعض المدن غرب البلاد ووسطها الذي أعلنته أولاً فعاليات من مدينة مصراتة ولحقت بها الخمس ومسلاتة والزاوية، لمحاربة الجيش الوطني الليبي.

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