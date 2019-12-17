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ضربات سلاح الجو في زليتن وسرت على مواقع عسكرية

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة |218

نفذ سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني ضربات جوية استهدفت نقاط عسكرية تابعة لتشكيلات قوات الوفاق في مدينتي زليتن وسرت.

ووصفت مصادر متطابقة الغارات بالدقيقة واستهدفت تجمعات لقوات مستنفرة في معسكر شهداء ماجر بمدينة زليتن .

فيما أغارت طائرات سلاح الجو أيضاً على منطقة الزعفران بمدينة سرت مستهدفةً مواقع عسكرية تسيطر عليها المجموعات المسلحة مع سماع أصوات انفجار الذخيرة داخل سرت.

يشار إلى أن فعاليات مدنية ومسلحة في زليتن انضمت أمس الإثنين إلى النفير العام في بعض المدن غرب البلاد ووسطها الذي أعلنته أولاً فعاليات من مدينة مصراتة ولحقت بها الخمس ومسلاتة والزاوية، لمحاربة الجيش الوطني الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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