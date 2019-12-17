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مقر جديد لبلدية “ربيانة” -((صور))

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير|218

شهدت بلدة “ربيانة” –”في الجنوب الشرقي من البلاد الواقعة بالقرب من بلدة تازربو”، حفل افتتاح المقر الجديد للمجلس البلدي وسط أجواء من الفرح والابتهاج بحضور أعضاء المجلس التسييري للبلدية ومنتسبي مؤسسات المجتمع المدني واهل ربيانة  .

أُفتتح الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة اللجنة التحضيرية لتدشين المقر وكلمة رئيس اللجنة التسييرية الذي شكر كافة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني داخل البلدة وكل من كان له دور في إنجاز العمل، موضحاً رؤيته ومسعاه في تلبية احتياجات البلدة وتقديم كافة الدعم والوقوف على مشاكل الكهرباء والصحة والتعليم وتنمية الثقافة والسياحة.

يُشار إلى أن بلدة “ربيانة” من أشد مدن الدواخل -النائية عن مراكز صنع القرار- تهميشاً وتجاهلاً من كل الإدارات السابقة ويسعى أهلها إلى تطويرها وربطها بطرق حديثة تربطها بالقرى والمدن الليبية مثل الكفرة وتازربو وجالو وغيرها ليتسنى تنميتها وخلق الاستقرار بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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