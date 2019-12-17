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افتتاح أول ملاهي لأطفال غات – ((صور))

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

شهدت مدينة غات ، في أقصى الجنوب الغربي من البلاد حفل افتتاح أول ملاهي للأطفال، واستقبل المنتزه الصغير في أول أيامه أعداداً كبيرة من الأطفال رفقة ذويهم ودخل الجميع مجاناً بالمناسبة وترويجاً للمرفق الجديد الذي يؤمل أن يكون متنفساً لأطفال المدينة والعائلات.

تضم الملاهي مجموعة من الألعاب الترفيهية ويأتي تدشين هذا المتنزه الترفيهي ضمن المشاريع التي تعنى بالأطفال للترفيه عنهم و خاصة في المناطق التي تفتقر للمرافق الترفيهية مثل مدينة غات ما يُحسب خطوة مهمة من أجل تطوير الخدمات المقدمة لأهل مدن الجنوب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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