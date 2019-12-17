صبراتة .. المؤتمر العلمي لتكنولوجيا علوم البحار

تقرير|218

شهد مركب تليل السياحي في مدينة صبراتة انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لتكنولوجيا علوم البحار تحت شعار، “الموارد والثروات البحرية دعامة لتنمية الاقتصاد الوطني”،برعاية وإشراف الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، بتنظيم من المعهد العالي لتقنيات علوم البحار بصبراتة وبالتعاون مع جهات أخرى داعمة .

حضر افتتاح المؤتمر عدد من مديري ورؤساء المؤسسات العامة والخاصة وعدد من الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة والجامعات الليبية وبمشاركة عدد من الجامعات والجمعيات العلمية المحلية والدولية.

ركزت أولى جلسات المؤتمر على عدد من المحاور، منها تأثير التلوث البيئي علي الأحياء البحرية والمعوقات التي تواجه المزارع السمكية في الساحل الليبي والأمراض التي تصيب الأسماك ومدى تأثيرها على صحة الانسان و المعدات الحديثة ودورها في تطوير صيد الأسماك والصحة والسلامة المهنية وأثرها على صحة العاملين.

ويشهد المؤتمر تقديم عدد 14 ورقة بحثية مقدمة من جل الجامعات الليبية منها “مزرعة رياح بحرية عائمة بقدرة 6 ميغاوات لتشغيل منصة صبراتة البحرية” ، “تأثير الأدوية المضادة للاكتئاب على الكائنات الحية البحرية” ، “الميناء الذكي باستخدام مجس اتصالات لموجات ميكروئية”، “السباحة والغطس والإنقاذ بالمعاهد العليا المتخصصة في المجال البحري بليبيا”.

كما ألقيت عدد من المحاضرات عن تحديات النقل البحري في القرن الحادي والعشرين ومحاضرة في التنوع الحيوي البحري بشواطئ ليبيا ” الوضع الراهن والمخاطر”.

يتواصل المؤتمر لمدة يومين ويهدف إلى توفير البيانات والمعلومات لجميع التخصصات بدقة عالية وفي الوقت المناسب وكذلك التعرف على أحدث المستجدات النظرية والتطبيقية في مجال العلوم البحرية وتعريف المجتمع المحلي والدولي بالمؤسسات الليبية العلمية والتقنية وبناء روابط التبادل العلمي والتكنولوجي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية