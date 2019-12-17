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موسى فقي: الأوضاع في ليبيا خطيرة رغم وجود البعثة الأممية منذ 8 سنوات

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، بعد لقاء رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو، إن الوضع الحالي في ليبيا «خطر»، مؤكدا أن الوقت حان لاتخاذ مزيد من إجراءات التهدئة.

وتابع فقي في تصريحات بالعاصمة الكونغولية برازافيل أمس الإثنين، «بعد ثمان سنوات من وجود بعثة للأمم المتحدة في ليبيا، لم يتحسن الوضع، بل على العكس من ذلك فقد ساءت الأوضاع»، مستطردا: «أعتقد أن الوقت قد حان لتقييمه واتخاذ المزيد من الإجراءات».

وفقا للمسؤول الأفريقي، فإن الهجوم الأخير على معسكر للجيش في النيجر، الذي خلف 71 قتيلا، هو أحد عواقب الأزمة في ليبيا. وبعدما أشار إلى انعكاسات الحرب في العاصمة طرابلس على الوضع الأخير في النيجر، شكا مجددا من تهميش الاتحاد الأفريقي، الذي شكل لجنة للبحث عن حل للمسألة الليبية.

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وأكمل فقي: «لقد أصررنا على الحاجة إلى عمل مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجميع الشركاء الآخرين، وهو ما لم يتحقق أعتقد أن هذا الأمر يستحق اهتماما خاصا».

وأعلن أن الوضع في ليبيا والساحل سيكون في قلب مناقشات رؤساء دول وحكومات القارة في قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة، التي ستعقد حول موضوع السلام وإسكات صوت الأسلحة.

وقبل أيام، كشف رئيس تشاد، إدريس ديبي، عن عرقلة قوى دولية كبرى لم يسمها، مسعى الاتحاد الأفريقي لتعيين الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز مبعوثًا خاصا إلى ليبيا.

وتنظر «قوى غربية» إلى طلب الاتحاد الأفريقي بتعيين مبعوث مشترك بعين الاستفهام؛ «كونه ومنذ بداية النزاع في ليبيا ظل غائبا وغير موجود، ولديه ممثلية في تونس المجاورة فقط»، حسب دبلوماسيين غربيين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • The UN is a nightmare since 2011 and totally useless entity starting with the Spanish weasel, the German weasel then the “ ARAB- Lebanese” doggy who is only wanted to get paid plus travel and retire soon provided that Lebanon is currently diving toward a living hell
    If there is a legitimate UN, they will immediately NULLIFY the fake ( Turkish ) government in Tripoli provided it was temporarily appointed to serve and protect all Libyans all over the beautiful Libyan soil. They stole money and committed the ultimate crimes and last, signed & conducted an act of TREASON and sold Libya but still pay the buyer ( $5.5 Million per Day for Ten years ) only & only so the Brotherhood of ShawaTeen remain in their chairs, kill more Libyans, forced exodus, severe hardship and total destruction
    Where is the F***king & the non-existent UN. They supposed to protect Libya not hand it over the most hated & diseased creatures, the ugly TURKS

    Now, the Army (True Libyan Falcons) should shoot down all airplanes or vehicles and destroy all government offices since all of them are TRAITORS and work for a foreign and a very diseased nation, the ugly TURKS

    Are they any Libyans ( or ladies) in Misrata, Zawai & Tripoli, it appeared as the last 8 years, no Libyans in those cities since the departure of the only True Libyan man, Qadaffi
    GO TO HELL UN
    Go straight to HELL UN and all of your weasel reps.
    The only thing that you are capable of doing is buying more tents and packaged & trashed food.

    رد

  • Yes, Chairman of the African Union Commission, Mr. Moussa Faki. It is the truth. What has the United Nations envoy in Libya achieved during these years in his presence in Libya, except to pursue his personal interest to stay in this position as long as possible and is a good customer for Western countries … and we in Libya welcoming of the African son Mohamed Ould Abdel Aziz the former Mauritanian president, a special envoy to Libya instead of this client, and the African Union should accelerate that, with many thanks.

    رد