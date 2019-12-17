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أول رد من الخارجية المصرية على بيان حكومة الوفاق بشأن تصريحات السيسي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

علقت الخارجية المصرية على البيان الذي أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، يوم الإثنين، بشأن ما اعتبرته تدخلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الشأن الليبي.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء، “من هو “المجلس الرئاسي الليبي” الذي أصدر بيانا اليوم يتناول مصر؟ ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من ٩ أشخاص… أين هؤلاء الآن؟”.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أعرب عن استغرابه الشديد من تصريحات الرئيس المصري حول ما وصفه “بغياب الإرادة الحرة للحكومة ووقوعها أسيرة للتشكيلات المسلحة والإرهابية والتلويح بقدرته على التدخل المباشر في ليبيا”.

وقال المجلس في بيان، يوم الاثنين عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، إن “حكومة الوفاق الوطني تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي ولكنها لا تقبل بأي تهديد يمس السيادة الليبية”.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال إن أمن بلاده القومي يمس مباشرة من الموقف في جارتها الغربية ليبيا، مشددا على أن القاهرة “رغم أنها تملك القدرة على التدخل المباشر لم تفعل، احتراما للعلاقة مع الشعب الليبي الذي لن ينسى لنا ذلك”.

وكان السيسي، يتحدث خلال أعمال مائدة مستديرة عن “سبل تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط بمواجهة التحديات”، ضمن أعمال “منتدى شباب العالم” المقام في مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، واعتبر أن حكومة “الوفاق الوطني” التي يرأسها فائز السراج، “أسيرة للميليشيات المسلحة”

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليقات

  • مجلس اردوغان وموزه شوية خونة باعوا ليبيا ظنا انهم سيظلوا على الكراسى رغم انف الشعب وفى حماية جيش الدعارة التركى وهم واهمون انظروا الى السودان اين الرئيس الاخوانى الارهابى حسن البشير الذى اهدى اوردغان جزيرة سواكن على البحر الاحمر والان فى الاصلاحية بعد مراعاة كبر سنه واسقاط حكم بحبسه عشر سنوات ولن يفلت خوان ليبيا من العقاب ولن ينفعهم احد فهم من سيتسببوا فى سقوط اردوغان فى تركيا قريبا جدا بعد فشله فى ليبيا كما فشل فى مصر والسودان فالخوان ليس لهم مكان مهما طال الزمان

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  • 54545yhgjkgh
    إحـــذروا هذا الشخص ( أحمد علي مصباح الدردفي )

    قصير القامة , طوله : اقل من متر وربع تقريباً , لديه لحية متوسطة واسمر البشرة بكثرة , يلبس في نظارات شمسية
    مقيم بشارع ميزران بالتحديد :
    الدور الثالث في عمارة بيضاء مكانها في موقف سيارات مصرف الادخار .
    لديه شركة محاماة باسم ( شركة ديوان العدالة ) ويقوم بتأجير العقارات للناس
    سجين سابق في سجن الكويفية ببنغازي لمدة 3 سنوات في قضايا جنائية مختلفة

    القضايا التي سجن من أجلها وأعترف بها :
    تزوير أرقام وطنية لأشخاص أجانب بالتحديد تـشـاديـيــن .
    سرقة مبالغ مالية ضخمة من أشخاص معروفين بالتحديد من جيرانه في بنغازي وهذا السبب هـروبـه من بنغازي من مدة 5 سنوات بعد ان فـرا يعني هـرب من سجن الكويفية بمساعدة احد الحراس ومنها اقام في شارع ميزران طرابلس في العنوان المذكور .
    لديه توكيلات خاصة مزورة باسمه على حسابات مصرفية تتبع أشخاص والتي سحب منها مبالغ
    كما يملك أختام محرر عقود مزورة .
    المجني قام بتأسيس مؤسسة خيرية باسم مؤسسة منارة بنغازي للمهجرين والنازحين بزعمة مساعدة العائلات النازحة وهذا الامر غير صحيح لا يساعد في العائلات ولا حتى الأيتام والأرامل

    بل يأخذ في نسخ من الأوضاع العائلية والأرقام الوطنية و صور من كتيب العائلة من الناس بدون علمهم ويذهب بهذه المستندات لـلـجـان النازحين سواء في طرابلس المركز او المجلس المحلي المنصورة والهلال الأحمر و مقر توزيع مساعدات الامم المتحدة المعروف في منطقة السراج عند جمعية ايادي الخير .

    وذلك لاخذ واستلام المساعدات العينية او المادية لهذه الاسر بدون علم هذه الأسر وأصحابها . ايضا يستلم في السلع التموينية او اي مساعدات تأتي بأسماء هذه العائلات وهي تكون في الاساس للاسر ويقوم ببيعها بالاضافة الي الادوية وغيرها من الاغطية والمساعدات الاخرى الخاصة بالنازحين ولم يعطي اي اسرة واحدة اي شي .
    فنرجوا من الجميع عدم التعامل معه بأي طريقة من الطرق فهذا الشخص معروف في بنغازي بانه نصاب ومحتال وخاصة في شارعه بالتحديد في شارع الذهب ببنغازي فرا هارب من سجن الكويفية بنغازي في شهر 1 / 2014 لان النيابة والجيران يلاحقونه ومرفوع ضده عدة قضايا جنائية قانونية ومذكرات قانونية من النيابة العامة بنغازي .
    هذه أرقام هواتفه الشخصية : 0923167885 ـ 0925109802 ـ 0922796616
    0916807894 ـ 0915109802 ـ 0915109805
    يفتح في بعض منها ويغلق في الأخر حتى لا يتابعه أحــد .

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