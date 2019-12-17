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غوتيريش يدعو لوضع حد للتصعيد في ليبيا وإيجاد حل سلمي للأزمة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إيطاليا والولايات المتحدة عبرتا عن قلقهما إزاء وجود قوات روسية غير نظامية في ليبيا والتي تدعم العمليات العسكرية للجنرال خليفة حفتر.

وأضاف غوتيريش، في مقابلة مع صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية: “من المؤسف أن الحظر المفروض على الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا يتم انتهاكه من قبل العديد من الدول الأعضاء”.

وتابع غوتيريش: “ما زلت أدعو إلى وضع حد للتصعيد والدعم النشط لجميع الليبيين والجهات الفاعلة الدولية لإيجاد حل سلمي وسياسي”، مشيرا إلى أن عملية برلين هي فرصة فريدة لجمع كل من لديهم تأثير على الصراع في ليبيا ومحاولة الحصول على شروط لوقف إطلاق النار وعودة العملية السياسية والحوار الليبي الليبي”، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وشدد غوتيريش على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي الانضمام إلى الأمم المتحدة في حث الجميع على تجنب التصعيد، فضلا عن اتخاذ تدابير لوقف تسليم الأسلحة وغيرها من الإمدادات العسكرية للجانبين في ليبيا.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • The UN’s shoe shiner is having his daily diarrhea where he has never said a valued word or done real actions. This and that and that and this…go straight to hell and hopefully you will have the ugly & criminal Turkish as you roommate in HELL

    Absolutely, the UN is the main cause of all sufferings & bad decisions in Libya and all over the globe
    GO STRIAGHT HELL as now & then…
    Christmas is so near in NY so you could find good deals & very cheap Tents & canned foods

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