غوتيريش يدعو لوضع حد للتصعيد في ليبيا وإيجاد حل سلمي للأزمة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إيطاليا والولايات المتحدة عبرتا عن قلقهما إزاء وجود قوات روسية غير نظامية في ليبيا والتي تدعم العمليات العسكرية للجنرال خليفة حفتر.

وأضاف غوتيريش، في مقابلة مع صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية: “من المؤسف أن الحظر المفروض على الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا يتم انتهاكه من قبل العديد من الدول الأعضاء”.

وتابع غوتيريش: “ما زلت أدعو إلى وضع حد للتصعيد والدعم النشط لجميع الليبيين والجهات الفاعلة الدولية لإيجاد حل سلمي وسياسي”، مشيرا إلى أن عملية برلين هي فرصة فريدة لجمع كل من لديهم تأثير على الصراع في ليبيا ومحاولة الحصول على شروط لوقف إطلاق النار وعودة العملية السياسية والحوار الليبي الليبي”، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وشدد غوتيريش على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي الانضمام إلى الأمم المتحدة في حث الجميع على تجنب التصعيد، فضلا عن اتخاذ تدابير لوقف تسليم الأسلحة وغيرها من الإمدادات العسكرية للجانبين في ليبيا.

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