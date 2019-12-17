وزير الخارجية الإيطالي يزور طرابلس وبنغازي اليوم

يزور وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، العاصمة الليبية طرابلس ثم يتوجه إلى بنغازي، في وقت يشتد فيه الصدام بين الجانبين في ليبيا لدرجة أن الطائرة الوزارية ستضطر إلى مغادرة المجال الجوي لطرابلس ثم العودة إلى برقة حيث ستغادر إلى روما في المساء.

وتطمح إيطاليا في أن تكون رائدًا أوروبيًا فيما يخص الأزمة الليبية. ونقلت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية عن أوساط دبلوماسية إيطالية ومراقبون ليبيون أن “هناك عدة أهداف لزيارة دي مايو إلى طرابلس وبنغازي، تتمثل في إعادة إضفاء بعدا متوسطيا على الأزمة الليبية مما يعيد بقوة طرح الحجج الأوروبية”.

وقال الدبلوماسيون الإيطاليون: “لذلك، تعد المحادثات الثنائية بين الأوروبيين وخاصة حكومتي موسكو وأنقرة مهمة”، مضيفين: “من المهم أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج رفض خمسة آلاف جندي تركي عرضهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.. سيكون من الضروري العمل بشكل جيد قبل قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأردوغان المقرر عقدها في 8 يناير المقبل”، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع الدبلوماسيون: “يتعلق الأمر بجعل الثقل الاقتصادي والسياسي للجبهة الأوروبية يعيد اقتراح المبدأ المعتاد المتعلق بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية