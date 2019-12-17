سيالة لسفير هولندا: مذكرتا التفاهم مع تركيا لا تمس سيادة أي دولة

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الاثنين سفير هولندا المعتمد لدى ليبيا لارس توميرس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس بحث عددا من المواضيع منها مذكرتي التفاهم الموقعة مع تركيا.

وأكد سيالة أن هذه التفاهمات تتماشى مع القانون الدولي ولا تمس سيادة أي دولة، وأن لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية للبلاد إبرام التفاهمات مع من تشاء من الدول معربا عن حرصه على التواصل مع كل الدول والانفتاح عليها لإبرام هكذا تفاهمات كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين والجهود الأممية في هذا الشأن.

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