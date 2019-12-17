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سيالة لسفير هولندا: مذكرتا التفاهم مع تركيا لا تمس سيادة أي دولة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الاثنين سفير هولندا المعتمد لدى ليبيا لارس توميرس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس بحث عددا من المواضيع منها مذكرتي التفاهم الموقعة مع تركيا.

وأكد سيالة أن هذه التفاهمات تتماشى مع القانون الدولي ولا تمس سيادة أي دولة، وأن لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية للبلاد إبرام التفاهمات مع من تشاء من الدول معربا عن حرصه على التواصل مع كل الدول والانفتاح عليها لإبرام هكذا تفاهمات كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين والجهود الأممية في هذا الشأن.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • يا خسارة كلمة حاج فيك يا تيس يا ذيوث. قداش أعطيناك اكثر من حقك يا شسيبة النحس ياسفيه يا شاهد الزور. وين تعرف الوطن و الوطنيه يا ذيوث و انت عايد ؟؟ مصيرك تحصل و لن ينفعك السراج و لا الاخوان يا سراق يا جبان

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  • يا خسارة كلمة حاج فيك يا تيس يا ذيوث. قداش أعطيناك اكثر من حقك يا شسيبة النحس ياسفيه يا شاهد الزور. وين تعرف الوطن و الوطنيه يا ذيوث و انت عايد ؟؟ مصيرك تحصل و لن ينفعك السراج و لا الاخوان يا سراق يا جبان. ليبيا ستعود افضل مما كانت عليه باذن الله و انت يا خنزير لن تكون بيننا مرة اخري

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