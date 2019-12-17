المسماري: أردوغان يريد تحويل ليبيا لقاعدة ولن نسمح بأن نكون مثل قطر

بنغازي-العنوان

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسمارى، إن الرئيس التركي رجب أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب من أجل استهداف دول الجوار وزعزعة أمنها، مشيرًا إلى أنه يسير في الطريق الخطأ عبر استثماراته وأطماعه في ليبيا.

وشدد المسماري، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، على أن القوات المسلحة لن jسمح بأي وجود تركي على الأراضي الليبية، وأن ليبيا لن تكون مثل قطر التي احتلت بقواعد تركية.

وأشار المسماري، إلى أن وسائل إعلام تركية تتحدث عن إرسال ضباط أتراك إلى طرابلس لتقييم الموقف، كاشفًا عن توافر معلومات للقوات المسلحة بوصول أسلحة تركية إلى الجماعات المسلحة في طرابلس.

وأوضح المسماري، أن الميليشيات تخزن أسلحة تركية وسط منازل المدنيين في مصراتة، مؤكدًا أن سلاح الجو وجه 7 ضربات على مخازن للأسلحة في مصراتة.

وعن الاتفاقيات التي أبرمها الرئيس التركي وحكومة الوفاق الليبية قال المسماري إن هدف اتفاق السراج وأردوغان بيع ليبيا إلى تركيا. وأكد أن تركيا ومن يقف معها لن تفلح في شيء، فقط ستطيل من أمد المعركة في طرابلس.

كما أكد أن القوات المسلحة لديها من الإمكانيات والوسائل لقهر تركيا وحكومة الوفاق، كما أكد على أن الإجراءات التي تتخذها حكومة الوفاق في مصراتة ستجر المدينة إلى حرب منفصلة عن بقية المدن الليبية.

وشدد، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، على أن القوات المسلحة ستدمر أي سفينة تخرج من تركيا وتدخل المياه الإقليمية الليبية.