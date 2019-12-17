خارجية الوفاق: مستعدون لبذل الجهود لتسهيل عمل سفارة غينيا في طرابلس

التقى وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمود التليسي الاثنين القائم بأعمال سفارة غينيا كوناكري موسى النابي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن القائم بالأعمال أكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس على عمق علاقات الصداقة التي تربط بين الدولتين واصفًا إياها بالتاريخية.

من جهته أكد التليسي حرص حكومة الوفاق على العلاقات المتميزة مع غينيا كوناكري وثمن موقف الحكومة الغينية القاضي باستمرار عمل سفارتها من داخل العاصمة طرابلس، معربا عن استعداد وزارة الخارجية بذل كافة الجهود لتسهيل عمل سفارة غينيا كوناكري لتقديم كافة خدماتها على أكمل وجه.

وسلم وكيل الوزارة القائم بالأعمال رسالة من وزير الخارجية إلى نظيره الغيني.

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