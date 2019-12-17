الجيش يتقدم عقب اشتباكات جنوب طرابلس

اندلعت أمس الاثنين اشتباكاتجنوب العاصمة طرابلس بين قائد الجيش خليفة حفتر والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

وبحسب وكالة نوفا تركزت الاشتباكات بين الطرفين في شارع الخلاطات والذي يبلغ طوله أربع كليو مترات ويربط بين مطار طرابلس العالمي وأحياء وسط طرابلس، حيث تقدمت قوات الجيش إلى ما بعد ثلاث أرباع شارع الخلاطات عقب اشتباكات عنيفة ضد كتيبة المرسة من مصراتة.

كما شهدت محاور القتال في جنوبي غرب طرابلس اشتباكات عنيفة وسط تقدم لقوات الجيش في محور الكازيرما والساعدية والتوغار، ولا زالت قوات من لواء الصمود بقيادة صلاح بادي تسيطر على الشوارع الفرعية شمال منطقة التوغار، بينما تحافظ وحدات الجيش على سيطرتها على المنطقة.

من جهة أخرى حققت قوات الوفاق تقدما في محور الرملة بعد اشتباكات مع الجيش استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

الاشتباكات المتقطعة بين الجيش وقوات الوفاق جرت أيضا في شارع غزة وعين زارة والسواني ووادي الربيع، إلا أن مواقع الطرفين لم تشهد أي تغيير.

ووصلتتعزيزات عسكرية لكلا الطرفين بطرابلس، حيث وصلت عدد من عربات الدفع الرباعي لقوات الوفاق من مصراتة عليها مدافع مضادات الطائرات نوع 14.5 ملم، بينما وصلت لقوات الجيش ثلاث أرتال عسكرية قادمة من برقة تحوي على عربات مسلحة وشاحنات تحمل على متنها دبابات ومدافع هاوتزر.

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