بليحق: لقاء مرتقب سيجمع المستشار صالح بوزير الخارجية الإيطالي

ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يختتم جولته الخارجية ويعود إلى الوطن عقب جولة خارجية ناجحة لجمهورية مصر واليونان.

بليحق أشار وفقاً للموقع الرسمي للمجلس إلى أن المستشار صالح التقى خلال الجولة عدد من المسؤولين على المستوى العربي والإقليمي والدولي مؤكداً خلالها على موقف مجلس النواب من ضرورة سحب الإعتراف الدولي من حكومة فائز السراج غير الشرعية التي أصبحت تشكل خطراً على سيادة ليبيا ومصالح شعبها.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال مباحثاته الدولية وفقاً لبليحق على موقف مجلس النواب الرافض للاتفاقية الباطلة دستورياً التي وقعها السراج مع الرئيس التركي بالمخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي نفسه الغير مدستر الذي انبثقت منه حكومة الوفاق.

كما أضاف بليحق بأنه من المتوقع أن يلتقي رئيس مجلس النواب بوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لبحث تطورات ومستجدات الأوضاع في ليبيا والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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