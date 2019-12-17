المجبري: تحرك قانوني لردع السراج عبر القضاء

وصف عضو المجلس الرئاسي المقاطع فتحي المجبري الاتفاق الموقع بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ”الصفقة الرخيصة”.

وأوضح المجبري في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” أن أردوغان استغل ضعف السراج للخروج بهذه الاتفاقية وكسب منافع اقتصادية كبيرة مُقابل الفتات الذي يُقدّمه للمجموعات المسلحة التابعة للوافق.

وأكد النائب المقاطع أن السراج تخطى صلاحياته بالتوقيع على هكذا اتفاق، باعتباره لا يمتلك الصلاحيات التي تخوله للقيام بذلك، مُعبّراً عن رفضه التام لهذا الاتفاق.

وكشف المجبري عن تحركات قانونية وإدارية وسياسية لوضع حد لتجاوزات السراج من بوابة القضاء الليبي، دون أن يتطرق للمزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا التحرك.

وحول دوافع توقيع الوفاق لهذا الاتفاق، قال المجبري: “هذه المحاولة اليائسة ببيع مقدرات وموارد ليبيا لتركيا للحصول على دعم عسكري وأمني تظهر مدى حالة اليأس التي وصل لها السراج بعد انفراده بالسلطة”.

وأوضح عضو المجلس الرئاسي المقطاع أن السراج “أدخل ليبيا مباشرة كطرف في حالة استقطاب إقليمية نحن لا ناقة ولا جمل فيها”، في إشارة إلى الصراع على موارد المتوسط.

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