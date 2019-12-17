المستشار صالح: قطر تدفع ثمن المعدات العسكرية التركية التي تصل إلى ليبيا

ليبيا – أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن مقتل ضباط أتراك في أراضي ليبيا ،لافتاً إلى أن قطر تدفع ثمن المعدات العسكرية التركية التي تصل إلى البلاد.

صالح وفي مقابلة مع قناة “روسيا اليوم” أمس الاثنين قال إن ليبيا منقسمة، معتبرا أن حكومة الوفاق بقيادة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ضعيفة، مشيراً إلى أنه استنجد بالأتراك بعد أن ضاق الخناق عليه.

وأعرب صالح عن رأيه أن الاتفاقات بين تركيا وحكومة السراج قائمة على الابتزاز، واصفا مذكرة التفاهم البحرية بين الطرفين بـ”عقد الإذعان”.

واتهم رئيس مجلس النواب السلطات التركية بنقل عسكريين وأسلحة إلى بلاده، موضحاً أن هناك مدرعات وطائرات تركية في ليبيا تم تدميرها كما ذكر أن ثمة ضباطا أتراكا قتلوا هناك.

المستشار صالج جدد اتهامه لقطر بالتدخل في شؤون ليبيا، مضيفاً إن الحكومة القطرية تدفع أثمان معدات عسكرية تركية تصل إلى ليبيا.