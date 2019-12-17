“بلدي زليتن” يُدين الضربات الجوية على مواقع بالمدينة

أدان المجلس البلدي زليتن القصف الذي تعرضت له مواقع داخل المدينة في وقت متأخر الإثنين، واتهم بلدي زليتن الجيش الوطني باستهداف المدنيين وترويعهم، دون الإشارة إلى وقوع أي أضرار بين المدنيين.

وكانت مقاتلات الجيش الوطني قد نفذت ضربات جوية على نقاط عسكرية تابعة لتشكيلات الوفاق المسلحة في مدينتي زليتن وسرت.

ووصفت مصادر متطابقة الغارات الجوية بالدقيقة واستهدفت تجمعات لقوات مستنفرة في معسكر شهداء ماجر بمدينة زليتن.

يشار إلى أن فعاليات مدنية ومسلحة في زليتن انضمت أمس الإثنين إلى النفير العام في بعض المدن غرب البلاد ووسطها الذي أعلنته أولاً فعاليات من مدينة مصراتة ولحقت بها الخمس ومسلاتة والزاوية، لمحاربة الجيش الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية