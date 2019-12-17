هيئة السلامة الوطنية تبحث صعوبات صرف المرتبات

عقد نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية عميد امحمد مختار اجتماعا موسعاً مع أعضاء الهيئة للنظر في الصعوبات التي تواجه بند صرف المرتبات التي لم يتم الإفراج عليها من قبل وزارة المالية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة ثلاثة أعضاء من مكتب شؤون الهيئة وعضو عن مدير إدارة التخطيط وعضو عن مدير إدارة الشؤون المالية وعضو عن إدارة الشؤون الإدارية وعضو رئيس القسم المالي والمرتبات وعضو عن رئيس مكتب الشؤون القانونية وعضو مندوب الهيئة بوزارة العمل والتأهيل.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الإجراءات المتعلقة بصرف المرتبات وكيفية تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل وإيجاد الحلول بشكل عاجل مع وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني من أجل تقديم أفضل الخدمات لأعضاء الهيئة في كل ربوع ليبيا.

وشدد مختار على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنجاح العمل بالهيئة, من أجل حماية الأرواح والممتلكات.

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