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قنونو: التطورات الميدانية تسير لصالح قوات الوفاق

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قنونو: التطورات الميدانية تسير لصالح قوات الوفاق

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • كفاية كذب فالكل يرى تقدم الجيش الوطنى داخل مواقع جديدة وسحق ودعك للمصاريت المتجهين لطرابلس وسيطرة جوية كاملة للجيش الوطنى واستغاثة باردوغان الذى خذل مليشياته فى كل مكان فى مصر والسودان وحلب وادلب والان فى ليبيا انتهى الدرس ياغبى مكانك موجود فى قفص القرود بغابة النصر تسلى الزائرين مع قرد نونو

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  • استعد ياقنونو قوات مصر اتية الى مصراطة تسيحها مثل الشيكولاته وتعمل منك سلاطة تخرطك مع البصل

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