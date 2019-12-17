أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء بطرابلس

شرعت بلدية طرابلس في تجربة أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية في إطار التحول للمنتجات الصديقة للبيئة بالتعاون مع منظمة “مرسي كور”.

وأوضحت البلدية في منشور لها بأن عمليات التركيب بدأت في حديقة طريق الشط الرئيسية كمرحلة أولى مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الضغط على الشبكة العامة للكهرباء.

وفي مشروع مماثل أعلن مركز سبها الطبي في أبريل الماضي عن تشغيل منظومة أعمدة الإنارة العاملة بلوحات الطاقة الشمسية تم تمويلها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء.

وتعاني الشبكة العامة للكهرباء في ليبيا من انقطاعات متكررة نتيجة تهالك البنية التحتية وجرائم السرقة والاعتداءات على محطات التوليد والتوزيع.

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