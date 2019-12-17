الطب الميداني: مقتل مواطن متأثرا بإصابته بشظايا في صلاح الدين

أعلن مركز الطب الميداني والدعم مقتل مواطن متأثرا بإصابته بشظايا قذائف سقطت بالقرب من منزله في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

وبين مركز الطب الميداني والدعم عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المستشفى الميداني الشهيد سالم النفيص بصلاح الدين التابع للمركز قام بإسعاف المواطن علي رمضان الحرك بمنطقة صلاح الدين والذي اصيب بشظايا قذائف سقطت بالقرب من منزله الأمر الذي تسبب في اصابته في رأسه بإصابات خطيرة أدت إلى وفاته ونقل إلى دار الرحمة بمستشفى طرابلس الطبي.

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