ليبيا ضمن أسوأ الدول التي يمكن أن تعيش بها النساء

احتلت ليبيا المركز 158 عالميا والمركز 19 عربيا في “مؤشر النساء والسلام والأمن لعام 2019-2020″ الصادر عن معهد جورج تاون للنساء والسلام والأمن بالتعاون مع معهد أبحاث السلام في أوسلو.

وجمع المؤشر بيانات من 167 دولة وقام بتقييم العديد من المتغيرات بما في ذلك العمالة والأمن والتمثيل السياسي والوصول إلى الحسابات المصرفية.

وكانت اليمن الدولة الوحيدة التي شهدت “تدهورًا كبيرًا” وجاءت في المرتبة الأخيرة في التصنيف، تليها أفغانستان وسوريا وباكستان وجنوب السودان والعراق والكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى ومالي ثم ليبيا.

وقال باحثون إن المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة أو حيث يتفاقم الوضع الأمني شهدت تدهورًا في نوعية حياة المرأة.

وتناقضت المؤشرات الفرعية في ليبيا بين تصنيف جيد وآخر سيء، حيث جاءت ليبيا في مرتبة جيدة من حيث إمكانية السماح للنساء باستخدام شبكات الهاتف المحمول ومن حيث الصلاحية المالية وإمكانية التعرض لعنف الشريك الجسدي والتحيز إلى الرجال، في المقابل صنفت ليبيا بشكل سيء فيما يتعلق بمعايير التمثيل الحكومي والبرلماني والتوظيف والتعليم كما حصلت على تصنيف سيئ جداً في عملية العنف المنظم ونسبة الوفيات الناتجة عن العنف المسلح.

وتعيش ليبيا في اضطراب مستمر منذ مقتل والإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011.

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